На улице Калинина 17-летний мотоциклист сбил пешехода

06.10.2020 | 15:44

Во вторник, 6 октября, на улице Калинина в Пензе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

По предварительным данным, в 14:15 напротив дома № 80, у ТЦ «Южный», 17-летний подросток, управлявший мотоциклом Cobra, сбил пешехода - мужчину 1970 года рождения.

Последний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Накануне неподалеку, около ТЦ «Фортуна», случилось другое ДТП: столкнулись автомобили «Лада-Веста» и ВАЗ-2106. Машины получили механические повреждения.