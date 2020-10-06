Сетевое издание|18+|Вторник|6 окт 2020|11:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Очевидец рассказал о ДТП с «Вестой» и «шестеркой» на ул. Калинина

Печать

В понедельник, 5 октября, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, очевидцем которого стал один из читателей портала PenzaInform.ru.

По его словам, примерно в 23:30 у ТЦ «Фортуна» столкнулись автомобили «Лада-Веста» и ВАЗ-2106.

«Веста» ехала по Калинина в сторону центра. «Шестерка» выезжала со стоянки от «Фортуны». «Шестерка» выехала на Калинина, а парень на «Весте», уходя от столкновения, повернул руль влево и влетел в столб. Потом откатился. У него фара вылетела от удара и попала в припаркованный около Калинина, 91, Lexus», - рассказал мужчина.

В сводку ДТП за 5 октября, которую публикует УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, авария не попала. Это означает, что никто из людей либо не пострадал, либо пока еще не обратился за помощью.

Транспортные средства, в особенности «Лада-Веста», получили механические повреждения. Это видно на фото, выложенном в Сеть другим пользователем, который оказался на месте аварии после инцидента.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото № 2 vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

На этой улице постоянно вечерами отребья на тазах пытаются взлететь в стратосферу.

Гость||

Я так рад за них, что они опять никому не помешали!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте