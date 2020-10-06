Очевидец рассказал о ДТП с «Вестой» и «шестеркой» на ул. Калинина

06.10.2020 | 10:42

В понедельник, 5 октября, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, очевидцем которого стал один из читателей портала PenzaInform.ru.

По его словам, примерно в 23:30 у ТЦ «Фортуна» столкнулись автомобили «Лада-Веста» и ВАЗ-2106.

«Веста» ехала по Калинина в сторону центра. «Шестерка» выезжала со стоянки от «Фортуны». «Шестерка» выехала на Калинина, а парень на «Весте», уходя от столкновения, повернул руль влево и влетел в столб. Потом откатился. У него фара вылетела от удара и попала в припаркованный около Калинина, 91, Lexus», - рассказал мужчина.

В сводку ДТП за 5 октября, которую публикует УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, авария не попала. Это означает, что никто из людей либо не пострадал, либо пока еще не обратился за помощью.

Транспортные средства, в особенности «Лада-Веста», получили механические повреждения. Это видно на фото, выложенном в Сеть другим пользователем, который оказался на месте аварии после инцидента.