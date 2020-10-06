Иномарка врезалась в столб под Пензой, водитель погиб

06.10.2020 | 10:05

В Пензенской области выясняют обстоятельства и причину трагического ДТП, случившегося вечером в понедельник, 5 октября.

По предварительным данным регионального управления ГИБДД, инцидент произошел в 17:15 на 14-м километре дороги, ведущей из Пензы в Кондоль. Водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1962 года рождения, съехал с дороги и врезался в столб.

Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в отделе пропаганды УГИБДД.

В этот же вечер серьезная авария случилась на выезде из Пензы в районе Арбековского поста ГАИ. При столкновении двух легковых автомобилей пострадали мужчина и женщина.