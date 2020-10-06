Сетевое издание|18+|Вторник|6 окт 2020|11:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Иномарка врезалась в столб под Пензой, водитель погиб

Печать

В Пензенской области выясняют обстоятельства и причину трагического ДТП, случившегося вечером в понедельник, 5 октября.

По предварительным данным регионального управления ГИБДД, инцидент произошел в 17:15 на 14-м километре дороги, ведущей из Пензы в Кондоль. Водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1962 года рождения, съехал с дороги и врезался в столб.

Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в отделе пропаганды УГИБДД.

В этот же вечер серьезная авария случилась на выезде из Пензы в районе Арбековского поста ГАИ. При столкновении двух легковых автомобилей пострадали мужчина и женщина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Одним дырявым кентавром на дороге меньше.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте