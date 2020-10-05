Юрий Осколков: Разбившийся самолет нельзя назвать старым

05.10.2020 | 18:33

Пилот погиб, обломки самолета «Вираж В-1» обнаружены недалеко от села Маис в Никольском районе. Частное воздушное судно производило химическую обработку полей подсолнечника. Взлетело оно утром, а когда в определенный момент не вернулось, люди забили тревогу. Через несколько часов место трагедии было найдено. О ее причинах пока ничего не известно.

«В настоящее время следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится осмотр места происшествия», - сообщил старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По словам директора пензенского аэропорта, за штурвалом самолета находился 54-летний бывший военный летчик.

«Гражданской авиацией не летал, поэтому квалифицировать его как пилота гражданской авиации мне сложно. Но имел допуски к полетам, прошел соответствующее медицинское обследование», - рассказал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

По его мнению, скорее всего, авария связана не с человеческим фактором. Легкомоторные самолеты этого типа «Бекас» падают достаточно часто, даже на территории Пензенской области трагедии происходят периодически. Причина в самих конструкциях - они легкие, дешевые, но, видимо, не слишком надежные. Юрий Осколков считает, что от них лучше отказаться, и предлагает возможный выход.

«Это возврат к самолетам Ан-2, как бы их ни критиковали. Так называемый кукурузник - это серьезный самолет», - пояснил он.

Как говорит Юрий Осколков, разбившееся воздушное судно было выпущено около 15 лет назад, назвать его старым нельзя.