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Происшествия

Юрий Осколков: Разбившийся самолет нельзя назвать старым

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Пилот погиб, обломки самолета «Вираж В-1» обнаружены недалеко от села Маис в Никольском районе. Частное воздушное судно производило химическую обработку полей подсолнечника. Взлетело оно утром, а когда в определенный момент не вернулось, люди забили тревогу. Через несколько часов место трагедии было найдено. О ее причинах пока ничего не известно.

«В настоящее время следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится осмотр места происшествия», - сообщил старший помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По словам директора пензенского аэропорта, за штурвалом самолета находился 54-летний бывший военный летчик.

«Гражданской авиацией не летал, поэтому квалифицировать его как пилота гражданской авиации мне сложно. Но имел допуски к полетам, прошел соответствующее медицинское обследование», - рассказал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

По его мнению, скорее всего, авария связана не с человеческим фактором. Легкомоторные самолеты этого типа «Бекас» падают достаточно часто, даже на территории Пензенской области трагедии происходят периодически. Причина в самих конструкциях - они легкие, дешевые, но, видимо, не слишком надежные. Юрий Осколков считает, что от них лучше отказаться, и предлагает возможный выход.

«Это возврат к самолетам Ан-2, как бы их ни критиковали. Так называемый кукурузник - это серьезный самолет», - пояснил он.

Как говорит Юрий Осколков, разбившееся воздушное судно было выпущено около 15 лет назад, назвать его старым нельзя.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Нда, за 20 лет прорыва бекасы и возврат к советским кукурзникам. Отдельная цивилизация...

Гость||

А вы еще думаете вакцину они эффективную и безопасную сделали.

Гость||

АН-2 выпускали на Украине,эти самолеты сейчас не выпускают,завод им.Антонова закрыт,где же их возьмут АН-2 ?

Гость||

Гость писал(a):

эти самолеты сейчас не выпускают,завод им.Антонова закрыт,где же их возьмут АН-2 ?
Их возьмут там же, где и белые речные трамвайчики.

Гость||

Гость писал(a):

АН-2 выпускали на Украине,эти самолеты сейчас не выпускают,завод им.Антонова закрыт,где же их возьмут АН-2 ?
Уже испытывают ТВС-2ДТС «Байкал».

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это возврат к самолетам Ан-2,
Двигун только китайский воткнуть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рассказал директор пензенского аэропорта
Директор аэропорта имени В. Г. Белинского.

Гость||

Гость писал(a):

Нда, за 20 лет прорыва бекасы и возврат к советским кукурзникам. Отдельная цивилизация...
Что Вас смущает? Планер надёжен, вместителен, крепок, посадки на грунт выдерживает, чтоб на АН-2 навернуться надо быть одарённым спецом (хотя и таких хватает). Силовую установку, да, давно надо менять и приборку всю.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Частное воздушное судно производило химическую обработку полей подсолнечника.

Вот оно ключевое химобработка подсолнечника перед самой уборкой называется "подсушить" подсолнухи не естественным путем. В результате масло окажется с Ядом и остаточные компоненты яда сохроняются до 7 месяцев. Разбился - это его кара за содеянное. И ни какого сочувствия. Сколько людей пострадают от отравленной продукции? Онкоцентр ждет своих клиентов.

Гость||

Гость писал(a):

Нда, за 20 лет прорыва бекасы и возврат к советским кукурзникам. Отдельная цивилизация
Сразу вспомнил слова из песни В.С.Высоцкого : За то лучше у нас ракеты и балет.

Имя: Гость
Комментарий:

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