В ДТП в Тамалинском районе погиб молодой водитель

05.10.2020 | 17:17

В субботу, 3 октября, в Тамалинском районе случилось ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла на первом километре дороги - подъезда к деревне Гришино.

По предварительным данным, в 10:30 29-летний водитель BMW 525 не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Аналогичная авария произошла вечером 3 октября на 767-м километре трассы М5. 20-летний водитель Renault Logan вылетел в кювет и опрокинулся. Автомобилист и его 25-летний пассажир погибли на месте. Четверо других мужчин, находившихся в салоне (19, 34, 35 лет, 21 года), получили травмы и были доставлены в больницу.