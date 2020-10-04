В Кузнецком районе иномарка вылетела в кювет, 2 человека погибли

04.10.2020 | 10:21

Вечером в субботу, 3 октября, у поселка Евлашево Кузнецкого района произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека, еще четыре получили травмы.

Около 22:48 на 767-м километре трассы М5 20-летний водитель Renault Logan не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Автомобилист и его 25-летний пассажир погибли на месте. Четверо других мужчин, находившихся в салоне (19, 34, 35 лет, 21 года), получили травмы и были доставлены в медучреждение, рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Для устранения последствий аварии потребовалась помощь сотрудников МЧС. На месте работали пять спасателей, прибывших на спецмашине.