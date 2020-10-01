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Происшествия

На улице Рябова в Пензе в ДТП попал междугородний микроавтобус

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В четверг, 1 октября, на улице Рябова в Пензе в дорожно-транспортное происшествие попал рейсовый междугородний микроавтобус.

По сообщениям очевидцев, около 11:30 маршрутка, курсирующая между областным центром и селом Кондоль Пензенского района, столкнулась с фурой марки Mercedes.

Правая сторона автобуса сильно пострадала: изуродованы двери, выбиты стекла.

Официальной информации о наличии или отсутствии пострадавших пока нет.

Фото № 2 и 3 invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото № 1 vk.com/sova_penza
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Гость||

Гробы на колёсах подтверждают свой статус.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 1 октября, на улице Рябова в Пензе в дорожно-транспортное происшествие попал рейсовый междугородний микроавтобус.
Прикольно. Междугородний рейсовый гроб.

Имя: Гость
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