На улице Рябова в Пензе в ДТП попал междугородний микроавтобус

В четверг, 1 октября, на улице Рябова в Пензе в дорожно-транспортное происшествие попал рейсовый междугородний микроавтобус.
По сообщениям очевидцев, около 11:30 маршрутка, курсирующая между областным центром и селом Кондоль Пензенского района, столкнулась с фурой марки Mercedes.
Правая сторона автобуса сильно пострадала: изуродованы двери, выбиты стекла.
Официальной информации о наличии или отсутствии пострадавших пока нет.
Фото № 2 и 3 invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы.
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