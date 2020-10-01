На улице Рябова в Пензе в ДТП попал междугородний микроавтобус

01.10.2020 | 13:00

В четверг, 1 октября, на улице Рябова в Пензе в дорожно-транспортное происшествие попал рейсовый междугородний микроавтобус.

По сообщениям очевидцев, около 11:30 маршрутка, курсирующая между областным центром и селом Кондоль Пензенского района, столкнулась с фурой марки Mercedes.

Правая сторона автобуса сильно пострадала: изуродованы двери, выбиты стекла.

Официальной информации о наличии или отсутствии пострадавших пока нет.

Фото № 2 и 3 invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы.