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Происшествия

В УГИБДД прокомментировали смертельную аварию на М5 под Пензой

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В среду, 30 сентября, на трассе М5 на въезде в Пензу случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

Кадрами с места аварии с редакцией портала PenzaInform.ru поделился читатель. На них запечатлена трасса, на полосе движения в сторону Арбекова лежит накрытое тело. На месте работают сотрудники ГИБДД. По информации другого очевидца, жертвой аварии стала дачница.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России, наезд совершил 29-летний водитель Datsun on-Do. ДТП случилось в 10:20 на 631-м километре трассы.

Пешеход, женщина 1949 года рождения, от полученных травм скончалась на месте, добавили в Госавтоинспекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

14:38---Ну ты и урод....Семье соболезнование.

Гость||

631км это не "под Пензой", как писали недожурнализды Быдлоинформа, а это населенный пункт Пенза: участок трассы обозначен табличкой 5.23.1, ограничение 60. Переходы там сделали, конечно, для самоубийц. Руки оторвать этим делягам из мэрии и ГИБДД.

Гость||

В ГИБДД сожалеют о непрекращающейся пропаганде безответственности пешеходов?

Имя: Гость
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