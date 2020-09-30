В УГИБДД прокомментировали смертельную аварию на М5 под Пензой

30.09.2020 | 14:24

В среду, 30 сентября, на трассе М5 на въезде в Пензу случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

Кадрами с места аварии с редакцией портала PenzaInform.ru поделился читатель. На них запечатлена трасса, на полосе движения в сторону Арбекова лежит накрытое тело. На месте работают сотрудники ГИБДД. По информации другого очевидца, жертвой аварии стала дачница.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России, наезд совершил 29-летний водитель Datsun on-Do. ДТП случилось в 10:20 на 631-м километре трассы.

Пешеход, женщина 1949 года рождения, от полученных травм скончалась на месте, добавили в Госавтоинспекции.