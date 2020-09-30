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Происшествия

На трассе под Пензой под колеса машины попала дачница

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В среду, 30 сентября, на трассе М5 под Пензой сбили пешехода. Кадрами с места происшествия в социальной сети «ВКонтакте» поделился очевидец последствий инцидента.

В ролике запечатлена трасса, движение по которой в сторону Арбекова затруднено. На проезжей части лежит женщина, автор видео назвал ее дачницей. Пострадавшая находится без сознания. На место аварии прибыла реанимация.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД факт наезда подтвердили. «Подробная информация о случившемся будет обнародована позже», - сообщили порталу PenzaInform.ru в Госавтоинспекции.

28 сентября на трассе М5 в Городищенском районе под колесами машины погиб 38-летний мужчина. Совершивший наезд автомобилист скрылся с места происшествия.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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