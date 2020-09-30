На улице Мира в Пензе легковушку после ДТП вынесло на газон

В среду, 30 сентября, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествия с участием двух автомобилей.
По словам очевидца, около 17:00 у поворота к «Ласточке» столкнулись две легковушки. Одну из них после удара вынесло на газон.
Оба транспортных средства получили механические повреждения.
Установить виновника ДТП и разобраться в обстоятельствах произошедшего предстоит сотрудникам ГИБДД.
Из-за аварии в направлении улицы Окружной образовался затор.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.