На улице Мира в Пензе легковушку после ДТП вынесло на газон

30.09.2020 | 17:22

В среду, 30 сентября, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествия с участием двух автомобилей.

По словам очевидца, около 17:00 у поворота к «Ласточке» столкнулись две легковушки. Одну из них после удара вынесло на газон.

Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Установить виновника ДТП и разобраться в обстоятельствах произошедшего предстоит сотрудникам ГИБДД.

Из-за аварии в направлении улицы Окружной образовался затор.