В Городищенском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал

В Городищенском районе водитель скрылся с места смертельного ДТП. Авария произошла на 701-м километре трассы М5.
По предварительным данным, около 22:30 неизвестный автомобилист сбил 38-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры к установлению личности водителя, совершившего наезд, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
24 сентября в Кузнецке 92-летний пенсионер, управлявший ВАЗ-2101, сбил мужчину. Пешеход умер на месте происшествия.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.