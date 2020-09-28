В Городищенском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал

28.09.2020 | 14:46

В Городищенском районе водитель скрылся с места смертельного ДТП. Авария произошла на 701-м километре трассы М5.

По предварительным данным, около 22:30 неизвестный автомобилист сбил 38-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры к установлению личности водителя, совершившего наезд, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

24 сентября в Кузнецке 92-летний пенсионер, управлявший ВАЗ-2101, сбил мужчину. Пешеход умер на месте происшествия.