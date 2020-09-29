Пропавший два месяца назад житель Верхнего Ломова найден погибшим

29.09.2020 | 10:44

В Пензенской области прекращены поиски 56-летнего жителя села Верхний Ломов Нижнеломовского района.

Рано утром 20 июля 57-летний мужчина ушел из дома в Верхнем Ломове, намереваясь отправиться в село Новый Шуструй, однако до места назначения не добрался. Его искали сотрудники полиции и волонтеры. Стражи порядка нашли очевидцев, видевших сельчанина сидящим на обочине дороги Нижний Ломов - Пачелма в районе Верхнего Ломова.

Во вторник, 29 сентября, на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» появилась запись: «Найден, погиб».

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили: «Мумифицированный труп гражданина 1963 года рождения нашли в поле под Верхним Ломовом».