За сутки в области прибавилось более 90 заразившихся коронавирусом

В четверг, 24 сентября, в Пензенской области выявили новых заразившихся коронавирусной инфекцией. По сообщению московского оперативного штаба, за сутки прибавилось 93 пациента.
Всего с начала эпидемии в регионе выявили 10 342 случая COVID-19.
23 сентября прирост новых пациентов за сутки составил 95, 22-го - 93, 21-го - 92. Выздоровели и были выписаны из больниц 8 644 человека, 125 жителей области скончались.
В регионе по-прежнему действует обязательный масочный режим. Пензенцы должны носить маски в помещениях и общественном транспорте. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также лицам старше 65 лет рекомендовано оставаться на самоизоляции.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Рошаль уже потребовал, чтобы оперативный штаб не вводил народ в заблуждение. Эти цифры - не показывают заболевших людей, в их число входят и те, у кого тесты выявили наличие вируса, т.е. носители-бессимптомники. Из этих 93-х,возможно, человек 10-20 заболели, остальные ЗДОРОВЫ и НЕОПАСНЫ для общества. Уже доказано, что если нет симптомов заболевания ОРВИ, то человек незаразен для окружающих. Так что хвати пугать население своими выкладками. Если бы по 100 человек ежедневно клали в больницы, перепрофилировали бы ВСЕ больницы области и не хватило бы.