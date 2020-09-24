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Общество

За сутки в области прибавилось более 90 заразившихся коронавирусом

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В четверг, 24 сентября, в Пензенской области выявили новых заразившихся коронавирусной инфекцией. По сообщению московского оперативного штаба, за сутки прибавилось 93 пациента.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 10 342 случая COVID-19.

23 сентября прирост новых пациентов за сутки составил 95, 22-го - 93, 21-го - 92. Выздоровели и были выписаны из больниц 8 644 человека, 125 жителей области скончались.

В регионе по-прежнему действует обязательный масочный режим. Пензенцы должны носить маски в помещениях и общественном транспорте. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также лицам старше 65 лет рекомендовано оставаться на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Рошаль уже потребовал, чтобы оперативный штаб не вводил народ в заблуждение. Эти цифры - не показывают заболевших людей, в их число входят и те, у кого тесты выявили наличие вируса, т.е. носители-бессимптомники. Из этих 93-х,возможно, человек 10-20 заболели, остальные ЗДОРОВЫ и НЕОПАСНЫ для общества. Уже доказано, что если нет симптомов заболевания ОРВИ, то человек незаразен для окружающих. Так что хвати пугать население своими выкладками. Если бы по 100 человек ежедневно клали в больницы, перепрофилировали бы ВСЕ больницы области и не хватило бы.

Гость||

Гость писал(a):

Если бы по 100 человек ежедневно клали в больницы, перепрофилировали бы ВСЕ больницы области и не хватило бы.
Да дибиломасочникам бес толку объяснять. По их логике Пенза полным составом умерла раза 2 уже.

Гость||

В Сердобской районной больнице не работает КТ.

Гость||

Вот правильно. У меня температура была, мазок взяли, лекарство назначили. В аптеку ходить надо, в магазин надо. Нос не дышит, неужели я буду маску надевать

Гость||

Гость писал(a):

В аптеку ходить надо, в магазин надо. Нос не дышит, неужели я буду маску надевать
Сиди 2 недели на самоизоляции

Гость||

А в платных КТ на профилактике уже месяц

Гость||

Какая самоизоляция. Вирус не опасен для большинства, не хочу быть дебиломасочником

Гость||

Что такое КТ?

Гость||

Что такое КТ?

Гость||

Компьютерная томография

Гость||

Если сейчас проверить всех на туберкулезную палочку окажется что она есть почти у всех, но при этом реально заболевших очень мало и никто не вопит каждый день с экранов про 90-95 зараженных!

Гость||

Всех и проверяют. Диаскинтест, Манту, флюорография

Гость||

Гость писал(a):

Если сейчас проверить всех на туберкулезную палочку окажется что она есть почти у всех, но при этом реально заболевших очень мало и никто не вопит каждый день с экранов про 90-95 зараженных!
Поэтому Рошаль уже потребовал, чтобы оперативный штаб не вводил народ в заблуждение. Эти цифры - не показывают заболевших людей, в их число входят и те, у кого тесты выявили наличие вируса, т.е. носители-бессимптомники. Из этих 93-х,возможно, человек 10-20 заболели, остальные ЗДОРОВЫ и НЕОПАСНЫ для общества. Уже доказано, что если нет симптомов заболевания ОРВИ, то человек незаразен для окружающих. Так что хвати пугать население своими выкладками. Если бы по 100 человек ежедневно клали в больницы, перепрофилировали бы ВСЕ больницы области и не хватило бы.

Гость||

Все таки речь идет, наверное, не о носителях, а о заболевших. И да, какая разница, как называется, есть именно это, или нет. Все лето люди болели, для сентября заболевших много, болеют многие тяжело и с осложнениями. И в школах заболевших много

Гость||

Если у нас большинство населения такое пугливое, то правильно все делают. А от проветривания классов и офисов, мытья и дезинфекции помещений, транспорта, соблюдения правил личной гигиены и культуры поведения в магазинах, например, никакого вреда не будет.

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Имя: Гость
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