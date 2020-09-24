За сутки в области прибавилось более 90 заразившихся коронавирусом

24.09.2020 | 10:33

В четверг, 24 сентября, в Пензенской области выявили новых заразившихся коронавирусной инфекцией. По сообщению московского оперативного штаба, за сутки прибавилось 93 пациента.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 10 342 случая COVID-19.

23 сентября прирост новых пациентов за сутки составил 95, 22-го - 93, 21-го - 92. Выздоровели и были выписаны из больниц 8 644 человека, 125 жителей области скончались.

В регионе по-прежнему действует обязательный масочный режим. Пензенцы должны носить маски в помещениях и общественном транспорте. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также лицам старше 65 лет рекомендовано оставаться на самоизоляции.