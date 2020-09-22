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Происшествия

В Пензе пропала 59-летняя Римма Горбунова

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В Пензе волонтеры и родственники разыскивают 59-летнюю горожанку Римму Ахмедовну Горбунову (Альмяшеву). Известий о ней нет с 15 сентября.

Информацию о розыске женщины разместили на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» вечером в понедельник, 21 сентября.

Согласно ориентировке, рост пропавшей 160 сантиметров, телосложение нормальное. У Риммы Горбуновой рыжие волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на ней были серые кофта и брюки, синие балетки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пензячки, просят позвонить по номерам 8 (800)-700-54-52 или 112.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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