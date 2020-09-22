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Происшествия

Перекресток в Заречном не поделили две иномарки

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Во вторник, 22 сентября, на пересечении улиц Промышленной и Заводской в Заречном не смогли разъехаться две легковушки.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», ДТП случилось около 7:50. Участниками стали водители Renault Scenic и Kia Spectra.

«Мужчина 1974 года рождения, двигаясь по улице Заводской в направлении улицы Промышленной, при выполнении поворота налево не уступил дорогу транспортному средству, которое двигалось во встречном направлении», – цитирует портал инспектора по безопасности дорожного движения ОГИБДД по Заречному Кристину Шумскую.

Обе иномарки получили механические повреждения. Пострадал автомобилист, управлявший Kia. Медики оказали ему помощь, а затем отпустили.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

как всегда

Гость||

Хорошо, что они до Пензы не доехали.

Гость||

У лосей гон идёт...

Имя: Гость
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