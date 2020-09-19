В Пензенской области найдены пропавшие мужчина и пенсионерка

19.09.2020 | 16:36

В Пензенской области прекращены поиски 38-летнего кузнечанина, пропавшего 12 сентября, и 80-летней жительницы села Индерка Сосновоборского района, ушедшей из дома 17-го числа.

Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден. Жив», - эта запись появилась в посте под объявлением о розыске жителя Кузнецка вечером в пятницу, 18 сентября.

«Друзья, всем спасибо, кто не остался равнодушным и предлагал свою помощь! Слава нашелся, его увидели и сообщили жене. Она сразу позвонила следователю, он приехал и забрал его в отделение полиции!» - написал один из участников обсуждения.

Запись о том, что индерская пенсионерка также найдена живой, появилась на странице отряда в субботу, 19 сентября.

Ранее сообщалось о том, что найден живым 37-летний пензенец. О месте его нахождения не было ничего известно с 29 августа. Как оказалось, все это время он провел с друзьями.