Камера видеонаблюдения крупным планом сняла ДТП у облсуда

16.09.2020 | 09:36

В интернете опубликовали еще одну видеозапись с моментом ДТП на пересечении улиц Володарского и Максима Горького в Пензе. Вечером во вторник, 15 сентября, там пострадал мужчина-пешеход.

Ролик, опубликованный в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте», записан камерой видеонаблюдения, которая установлена на улице Володарского. Ее объектив направлен как раз на переход, где произошел инцидент.

На кадрах запечатлено, что мужчина вышел на проезжую часть, когда для пеших участников дорожного движения горел запрещающий сигнал светофора. Отчетливо видна красная единица, означающая, что до переключения на зеленый осталась всего секунда.

После столкновения пешеход отлетел на тротуар. Очевидцы по-разному отреагировали на случившееся. Одна из стоявших у перехода женщин отшатнулась и пошла в противоположном направлении. Еще один молодой человек повернулся к пострадавшему, но остался стоять на месте. Аналогичным образом повела себя девушка.

Лишь один мужчина, шедший со стороны областного суда, после увиденного подбежал к травмированному.

Представители регионального управления ГИБДД сообщили, что автомобилем Nissan Pathfinder, под колесами которого оказался пешеход, управлял мужчина 1967 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу. Сколько ему лет, пока не сообщается. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Сети разместили еще одно видео с моментом наезда - оно снято со стороны улицы Максима Горького.