Сетевое издание|18+|Среда|16 сен 2020|10:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Камера видеонаблюдения крупным планом сняла ДТП у облсуда

Печать

В интернете опубликовали еще одну видеозапись с моментом ДТП на пересечении улиц Володарского и Максима Горького в Пензе. Вечером во вторник, 15 сентября, там пострадал мужчина-пешеход.

Ролик, опубликованный в городском сообществе автомобилистов во «ВКонтакте», записан камерой видеонаблюдения, которая установлена на улице Володарского. Ее объектив направлен как раз на переход, где произошел инцидент.

На кадрах запечатлено, что мужчина вышел на проезжую часть, когда для пеших участников дорожного движения горел запрещающий сигнал светофора. Отчетливо видна красная единица, означающая, что до переключения на зеленый осталась всего секунда.

После столкновения пешеход отлетел на тротуар. Очевидцы по-разному отреагировали на случившееся. Одна из стоявших у перехода женщин отшатнулась и пошла в противоположном направлении. Еще один молодой человек повернулся к пострадавшему, но остался стоять на месте. Аналогичным образом повела себя девушка.

Лишь один мужчина, шедший со стороны областного суда, после увиденного подбежал к травмированному.

Представители регионального управления ГИБДД сообщили, что автомобилем Nissan Pathfinder, под колесами которого оказался пешеход, управлял мужчина 1967 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу. Сколько ему лет, пока не сообщается. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Сети разместили еще одно видео с моментом наезда - оно снято со стороны улицы Максима Горького.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Пешахиды!!! Ведут себя как бессмертные!

Гость||

Хорошо как его приложило.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо как его приложило.
На всю жизнь урок запомнит. Теперь дорогу будет по правилам переходить.

Гость||

На красный нафига идти

Гость||

Здоровья.

Гость||

Расскажите, откуда выехала машина?, она не со второго ряда подъехала? Все пешеходы сделали движение вперед, значит по первому ряду машины встали!

Гость||

Гость писал(a):

На всю жизнь урок запомнит. Теперь дорогу будет по правилам переходить.
Смотри, как бы с тобой в скором времени что-нибудь не произошло.

Гость||

Гость писал(a):

Расскажите, откуда выехала машина?, она не со второго ряда подъехала? Все пешеходы сделали движение вперед, значит по первому ряду машины встали!
Почему появляется видео выгодное для водителя? Он что в полиции работает?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте