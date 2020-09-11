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Происшествия

На улице Крупской в Пензе пенсионерка выпала с балкона

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Вечером в четверг, 10 сентября, на улице Крупской в Заводском районе Пензы произошло ЧП, которое могло закончиться трагически.

Полиции стало известно о случившемся в 21:15. Примерно в это время у одного из домов нашли лежащую 63-летнюю пенсионерку с различными травмами.

«Предварительно установлено, что женщина выпала с балкона квартиры, расположенной на втором этаже», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пострадавшую доставили в больницу. Участковый выясняет все обстоятельства произошедшего.

9 сентября на улице Клары Цеткин в Пензе при падении с высоты погиб 23-летний молодой человек.

4-го числа в разных домах на Ульяновской из окон, расположенных на уровне третьего этажа, на козырьки подъездов упали двое мужчин, 57 и 60 лет. Первый от полученных травм скончался в медучреждении, второй остался жив. Известно, что оба злоупотребляли спиртным и в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

коронавирус

Гость||

Выборы

Гость||

Вот водятлы, и тут до бедных буртасских женщин добрались! Полюбому виноваты долбаные водители.

Гость||

Мужики менее терпеливые начали раньше сыпаться от онкологии, но вот и у женщин терпелка кончилась. Дальше с вашим ковидом бабло пилите , врачи-герои невидимого фронта , как вас называют . За последний месяц 4 или 5 ?

Имя: Гость
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