На улице Крупской в Пензе пенсионерка выпала с балкона

11.09.2020 | 14:31

Вечером в четверг, 10 сентября, на улице Крупской в Заводском районе Пензы произошло ЧП, которое могло закончиться трагически.

Полиции стало известно о случившемся в 21:15. Примерно в это время у одного из домов нашли лежащую 63-летнюю пенсионерку с различными травмами.

«Предварительно установлено, что женщина выпала с балкона квартиры, расположенной на втором этаже», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пострадавшую доставили в больницу. Участковый выясняет все обстоятельства произошедшего.

9 сентября на улице Клары Цеткин в Пензе при падении с высоты погиб 23-летний молодой человек.

4-го числа в разных домах на Ульяновской из окон, расположенных на уровне третьего этажа, на козырьки подъездов упали двое мужчин, 57 и 60 лет. Первый от полученных травм скончался в медучреждении, второй остался жив. Известно, что оба злоупотребляли спиртным и в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.