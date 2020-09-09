На улице Клары Цеткин в Пензе мужчина погиб после падения с высоты

09.09.2020 | 15:27

В среду, 9 сентября, на улице Клары Цеткин в Пензе случилось ЧП: у дома № 21 обнаружили тело мужчины. Фото с места происшествия в редакцию портала PenzaInform.ru прислал очевидец его последствий Владимир.

Сигнал о случившемся поступил в полицию в 12:20. Правоохранители выехали на место и приступили к выяснению обстоятельств трагедии.

«Личность погибшего в настоящее время устанавливается», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая уточнила, что следователь также работает на месте происшествия.

По данным портала PenzaInform.ru, мужчина погиб после падения с высоты.

4 сентября в разных домах на улице Ульяновской из окон подъездов, расположенных на третьем этаже, на козырьки упали мужчины 57 и 60 лет. Известно, что оба они злоупотребляли спиртным и в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.