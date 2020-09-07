Сетевое издание|18+|Понедельник|7 сен 2020|12:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе устанавливают личность пешехода, сбитого на пр-те Победы

Печать

В субботу, 5 сентября, на проспекте Победы в Пензе под колесами автомобиля оказался мужчина. ДТП случилось в 21:15 напротив дома № 140.

Наезд на пешехода совершил 65-летний водитель Kia Rio. Попавший под его машину горожанин пострадал и был госпитализирован. Его личность в данный момент устанавливается.

В отделении пропаганды сообщили, что пострадавшему на вид 50-60 лет. Он был одет в синие джинсы и майку серого цвета.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

4 сентября под колесами BMW-525i, которым управлял 31-летний водитель, погибла молодая женщина. ДТП случилось на 642-м километре трассы М5, в Железнодорожном районе Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Голову ни водила ни пешеход не повернут

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте