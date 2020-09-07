В Пензе устанавливают личность пешехода, сбитого на пр-те Победы

07.09.2020 | 11:57

В субботу, 5 сентября, на проспекте Победы в Пензе под колесами автомобиля оказался мужчина. ДТП случилось в 21:15 напротив дома № 140.

Наезд на пешехода совершил 65-летний водитель Kia Rio. Попавший под его машину горожанин пострадал и был госпитализирован. Его личность в данный момент устанавливается.

В отделении пропаганды сообщили, что пострадавшему на вид 50-60 лет. Он был одет в синие джинсы и майку серого цвета.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

4 сентября под колесами BMW-525i, которым управлял 31-летний водитель, погибла молодая женщина. ДТП случилось на 642-м километре трассы М5, в Железнодорожном районе Пензы.