В Пензе в полночном ДТП погибла молодая женщина

05.09.2020 | 10:15

В ночь на пятницу, 4 сентября, в Железнодорожном районе Пензы произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 00:10 на 642-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» 31-летний водитель автомобиля BMW-525i наехал на женщину-пешехода 20-25 лет.

«В результате происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Днем раньше, 3 сентября, еще одна пензячка стала жертвой наезда: на улице Аустрина ее сбил мотоциклист. Оба участника столкновения получили травмы. Мужчине медицинскую помощь оказали на месте и отпустили, женщину госпитализировали.