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Происшествия

В Пензе в полночном ДТП погибла молодая женщина

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В ночь на пятницу, 4 сентября, в Железнодорожном районе Пензы произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 00:10 на 642-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» 31-летний водитель автомобиля BMW-525i наехал на женщину-пешехода 20-25 лет.

«В результате происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Днем раньше, 3 сентября, еще одна пензячка стала жертвой наезда: на улице Аустрина ее сбил мотоциклист. Оба участника столкновения получили травмы. Мужчине медицинскую помощь оказали на месте и отпустили, женщину госпитализировали.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/id302137828
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Гость||

На все воля Иеговы

Гость||

"полночном"? В этом сми есть вообще редактор? Или на всё воля студента-журналиста?!

Гость||

Гость писал(a):

Или на всё воля студента-журналиста?!
Не оскорбляй настоящих журналистов, называя этих представителей средств массовой информации журналистами. Можешь называть их писаками.

Гость||

Женщину-пешехода 20-25 лет в 00:10 на 642-м километре федеральной автодороги... Что она там делала в полночный час?

Гость||

Плечевая наверно.

Имя: Гость
Комментарий:

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