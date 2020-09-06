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Происшествия

В УГИБДД рассказали о нескольких пострадавших в ДТП на ул. Окружной

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В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России прокомментировали аварию, которая случилась вечером в субботу, 5 сентября, на пересечении улиц Окружной и Воронова в Пензе.

По предварительным данным, напротив дома № 2 на улице Воронова столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Kia Optima. Отечественной машиной управлял 18-летний водитель, иномаркой – 35-летний.

Фото и видео последствий ДТП опубликовали в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. Более значительные повреждения получила «девятка». У автомобиля помята левая сторона и передняя часть.

В аварии пострадали 4 человека: управлявший ВАЗом молодой автомобилист и три его пассажира.

«Водитель, а также пассажиры: юноша 2002 года рождения и девушка 2003 года рождения - после оказания медицинской помощи были отпущены. Третий пассажир, юноша 2002 года рождения, госпитализирован», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Искатели приключений нашли их.

Гость||

Безбашенные сопляки , им с неба пока только пальчиком погрозили . Пусть делают выводы

Гость||

Во всем виновато яндекс такси.

Имя: Гость
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