В УГИБДД рассказали о нескольких пострадавших в ДТП на ул. Окружной

06.09.2020 | 11:01

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России прокомментировали аварию, которая случилась вечером в субботу, 5 сентября, на пересечении улиц Окружной и Воронова в Пензе.

По предварительным данным, напротив дома № 2 на улице Воронова столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Kia Optima. Отечественной машиной управлял 18-летний водитель, иномаркой – 35-летний.

Фото и видео последствий ДТП опубликовали в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. Более значительные повреждения получила «девятка». У автомобиля помята левая сторона и передняя часть.

В аварии пострадали 4 человека: управлявший ВАЗом молодой автомобилист и три его пассажира.

«Водитель, а также пассажиры: юноша 2002 года рождения и девушка 2003 года рождения - после оказания медицинской помощи были отпущены. Третий пассажир, юноша 2002 года рождения, госпитализирован», - сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.