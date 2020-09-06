В соцсетях сообщили о ДТП с пострадавшим на ул. Окружной в Пензе

06.09.2020 | 10:10

Вечером в субботу, 5 сентября, на пересечении улиц Воронова и Окружной в Пензе произошло столкновение двух легковых машин.

Фото и видео последствий аварии появились в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Судя по кадрам, участниками стали водители ВАЗа и Kia. Оба автомобиля получили механические повреждения. У отечественной легковушки искорежены левая сторона и передняя часть.

По словам очевидцев, водитель ВАЗа получил травмы, его увезла скорая. Также горожане сообщили, что мужчина, управлявший Kia, предположительно, был нетрезв.

На данный момент официальной информации о случившемся нет.

3 сентября на улице Калинина в Пензе столкнулись ВАЗ-2107 и Renault Logan. Отечественная машина пробила ограждение и вылетела на тротуар. В ДТП погиб пассажир «семерки», 46-летний мужчина.