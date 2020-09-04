В Пензе женщину госпитализировали после наезда мотоциклиста

04.09.2020 | 12:32

Два человека пострадали в результате ДТП, случившегося на улице Аустрина в Пензе в четверг, 3 сентября.

«По предварительным данным, в 7:30 водитель мотоцикла Racer, мужчина 1968 года рождения, допустил наезд на пешехода, женщину 1973 года рождения», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Оба участника столкновения получили травмы. Мужчине медицинскую помощь оказали на месте, после чего он был отпущен. Женщину госпитализировали. Насколько тяжело она пострадала, не сообщается.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.