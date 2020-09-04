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Происшествия

В Пензе женщину госпитализировали после наезда мотоциклиста

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Два человека пострадали в результате ДТП, случившегося на улице Аустрина в Пензе в четверг, 3 сентября.

«По предварительным данным, в 7:30 водитель мотоцикла Racer, мужчина 1968 года рождения, допустил наезд на пешехода, женщину 1973 года рождения», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Оба участника столкновения получили травмы. Мужчине медицинскую помощь оказали на месте, после чего он был отпущен. Женщину госпитализировали. Насколько тяжело она пострадала, не сообщается.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Теперь он обязан на ней жениться. Возражения, типа "я уже женат" не принимаются.

Гость||

Прочитал заголовок

Мотоциклист: "Эй, куда прешь, корова!Не видишь, тут люди ездят!Задирай подол и шевели булками отсюда, пижонка!"

Женщина: падает в обморок

Имя: Гость
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