В Пензе пропал 14-летний мальчик, возбуждено дело

05.09.2020 | 20:03

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летнего мальчика.

Вечером в пятницу, 4 сентября, бабушка Никиты Грибакина видела его на остановке общественного транспорта около магазина «Фрегат» в микрорайоне ГПЗ-24.

«Со слов несовершеннолетнего, он собирался ехать в центр города. Около 21:00 подросток сообщил бабушке по телефону, что находится на Фонтанной площади. Домой он не вернулся, до настоящего времени его местонахождение не установлено», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Рост мальчика 150-155 см, волосы темные, средней длины. Особых примет не имеет.

В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны с белыми лампасами, черную футболку с разноцветным рисунком спереди, кофту с длинным рукавом и капюшоном (красного и белого цветов, с надписью белого цвета), темно-синие кроссовки и бейсболку цвета хаки.

Подростам ищут следователи и криминалисты, привлечены волонтеры.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии информации о местонахождении Никиты Грибакина - сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02», - подчеркнула Татьяна Махницкая.