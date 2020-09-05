Сетевое издание|18+|Суббота|5 сен 2020|21:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе пропал 14-летний мальчик, возбуждено дело

Печать

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летнего мальчика.

Вечером в пятницу, 4 сентября, бабушка Никиты Грибакина видела его на остановке общественного транспорта около магазина «Фрегат» в микрорайоне ГПЗ-24.

«Со слов несовершеннолетнего, он собирался ехать в центр города. Около 21:00 подросток сообщил бабушке по телефону, что находится на Фонтанной площади. Домой он не вернулся, до настоящего времени его местонахождение не установлено», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Рост мальчика 150-155 см, волосы темные, средней длины. Особых примет не имеет.

В день пропажи он был одет в черные спортивные штаны с белыми лампасами, черную футболку с разноцветным рисунком спереди, кофту с длинным рукавом и капюшоном (красного и белого цветов, с надписью белого цвета), темно-синие кроссовки и бейсболку цвета хаки.

Подростам ищут следователи и криминалисты, привлечены волонтеры.

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии информации о местонахождении Никиты Грибакина - сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02», - подчеркнула Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — Фото предоставлено СУ СК РФ по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

Подростам пропал .

Гость||

Лошадь испугался в темноте, на фонтанной площади, где-нибудь в кустах затаился.

Гость||

отпишитесь потом нашли или нет

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте