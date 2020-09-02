Ночью под Пензой ликвидировали утечку газа

В ночь с 1 на 2 сентября в Засечном произошла утечка газа. О случившемся рассказали в соцсетях местные жители.
«На газораспределительном пункте между 8 и 10 домами по ул. Радужной произошел прорыв газовой трубы», - написал участник группы «Подслушано Спутник|Пенза» во «ВКонтакте».
Там же разместили фотографии аварийного пункта.
По словам местных жителей, в течение почти получаса после прорыва на улице был слышен сильный шум. Во всем квартале стоял сильный запах газа.
«Вызвали аварийку, полицейская патрульная перекрыла улицу, не пускали никого», - рассказал очевидец.
Выезжали на место происшествия и сотрудники регионального ГУ МЧС.
В итоге утечку устранили.
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penzainform.ru писал(a):Если труба, то не прорыв а порыв. Порыв каната, порыв кабеля, порыв трубы.