Ночью под Пензой ликвидировали утечку газа

02.09.2020 | 09:51

В ночь с 1 на 2 сентября в Засечном произошла утечка газа. О случившемся рассказали в соцсетях местные жители.

«На газораспределительном пункте между 8 и 10 домами по ул. Радужной произошел прорыв газовой трубы», - написал участник группы «Подслушано Спутник|Пенза» во «ВКонтакте».

Там же разместили фотографии аварийного пункта.

По словам местных жителей, в течение почти получаса после прорыва на улице был слышен сильный шум. Во всем квартале стоял сильный запах газа.

«Вызвали аварийку, полицейская патрульная перекрыла улицу, не пускали никого», - рассказал очевидец.

Выезжали на место происшествия и сотрудники регионального ГУ МЧС.

В итоге утечку устранили.