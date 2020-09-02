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Происшествия

Ночью под Пензой ликвидировали утечку газа

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В ночь с 1 на 2 сентября в Засечном произошла утечка газа. О случившемся рассказали в соцсетях местные жители.

«На газораспределительном пункте между 8 и 10 домами по ул. Радужной произошел прорыв газовой трубы», - написал участник группы «Подслушано Спутник|Пенза» во «ВКонтакте».

Там же разместили фотографии аварийного пункта.

По словам местных жителей, в течение почти получаса после прорыва на улице был слышен сильный шум. Во всем квартале стоял сильный запах газа.

«Вызвали аварийку, полицейская патрульная перекрыла улицу, не пускали никого», - рассказал очевидец.

Выезжали на место происшествия и сотрудники регионального ГУ МЧС.

В итоге утечку устранили.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sputnik_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

произошел прорыв газовой трубы
Если труба, то не прорыв а порыв. Порыв каната, порыв кабеля, порыв трубы.

Гость||

Поди задели грузовиком каким...

Гость||

Гость писал(a):

Поди задели грузовиком каким...
Запросто! У них все пункты расположены на парковках!

когда-нибудь какой нибудь засеченец в пьяном угаре снесет на автомобиле это ограждение вместе с этим пунктом-вот будет движуха!

Гость||

Гость писал(a):

Запросто! У них все пункты расположены на парковках!
эконом вариант?

Имя: Гость
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