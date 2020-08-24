В Пензенской области на ребенка упал металлический столб

24.08.2020 | 12:20

В Пензенской области девочка-подросток доставлена в больницу в результате ДТП, случившегося в воскресенье, 23 августа, в Наровчатском районе.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД рассказали, что инцидент произошел в 19:39 во дворе дома № 1а на Центральной улице в селе Большое Кирдяшево.

Автомобиль Mazda 3, за рулем которого находилась 27-летняя женщина, врезался в металлический столб. После этого конструкция упала на девочку 2007 года рождения.

«В результате происшествия она получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.