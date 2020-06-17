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Происшествия

Появились данные о ДТП с перевернувшимся в Пензе ВАЗом

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В ГИБДД прокомментировали ДТП с перевернувшейся легковушкой, случившееся во вторник, 16 июня, на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева в Пензе.

В 22:40 там столкнулись ВАЗ-2112 и Hyundai Solaris с символикой «Яндекс.Такси», в результате «Лада» перевернулась на крышу. На место аварии прибыли сотрудники ДПС, МЧС и медики.

Социальные сети пестрили фотографиями, а пользователей интересовало, есть ли пострадавшие.

Как пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ВАЗом управлял 20-летний молодой человек, а за рулем иномарки был мужчина 1986 года рождения.

В салоне «двенадцатой» помимо водителя находились 19-летняя девушка и 22-летний парень. Никто из них серьезно не пострадал, госпитализация не потребовалась. После осмотра врачей компания была отпущена.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

что это за комментарий?!

Хоть бы сказали, кто по главной ехал, а кто виноват.

Гость||

Поцанчик на чОтком тазу и таксист - гремучая смесь.

Гость||

Гость писал(a):

что это за комментарий?!

Хоть бы сказали, кто по главной ехал, а кто виноват.

А что сам то не видишь,аль слепой? ВАЗ летел по главной ,по Куйбышева ,такси с низу по Чкалова и подбил его на перекрёстке. По ПДД вина таксиста в аварии ,за водителем ВАЗа тонировка ,нештатный ксенон (карать жёстко) и возможное превышение скорости.Надо смотреть спидометр,в момент удара стрелка фиксируется и если было превышение,да ксенон ,то возможна и обоюдка . В Сове больше фото.

Гость||

Мне нравится когда с буртасскими дебилами такие вещи происходят.

Гость||

Разбитый таз радует глаз

Гость||

Гость писал(a):

ВАЗ летел по главной ,по Куйбышева ,такси с низу по Чкалова и подбил его на перекрёстке
да ладно!

похоже что это таз снизу летел, а яндекс с Южной ехал. Чуть толкнул таз, и таз полетел вверх колесами освещая путь гей-ксеноном.

Имя: Гость
Комментарий:

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