Появились данные о ДТП с перевернувшимся в Пензе ВАЗом

17.06.2020 | 12:44

В ГИБДД прокомментировали ДТП с перевернувшейся легковушкой, случившееся во вторник, 16 июня, на пересечении улиц Чкалова и Куйбышева в Пензе.

В 22:40 там столкнулись ВАЗ-2112 и Hyundai Solaris с символикой «Яндекс.Такси», в результате «Лада» перевернулась на крышу. На место аварии прибыли сотрудники ДПС, МЧС и медики.

Социальные сети пестрили фотографиями, а пользователей интересовало, есть ли пострадавшие.

Как пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ВАЗом управлял 20-летний молодой человек, а за рулем иномарки был мужчина 1986 года рождения.

В салоне «двенадцатой» помимо водителя находились 19-летняя девушка и 22-летний парень. Никто из них серьезно не пострадал, госпитализация не потребовалась. После осмотра врачей компания была отпущена.