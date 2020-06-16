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Происшествия

В Заречном нетрезвый мужчина приставал к клиентам банка

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В понедельник, 15 июня, гражданин в состоянии опьянения устроил дебош в здании финансового учреждения в Заречном.

«Нетрезвый мужчина зашел в помещение банка на улице Комсомольской и принялся буянить и приставать к посетителям», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Все произошло около полудня. На место инцидента выехали сотрудники патрульно-постовой службы и бойцы Росгвардии. Нарушителя общественного спокойствия задержали.

Им оказался 39-летний местный житель.

«Мужчина не отдавал отчета в своих действиях. Для медицинского освидетельствования была вызвана карета скорой помощи», - уточняет портал.

В результате случившегося никто не пострадал. Мужчина может быть привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство (явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам). Максимальное наказание за такие деяния - арест на срок до 15 суток.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Опять Заречный прославляется. Ни дня без криминальной сводки из этого городишки.

Гость||

А что в побратиме Шемышейке?

Гость||

Директор, что ли?

Гость||

а где сесуриту???

Гость||

Заварить ворота!

Гость||

мнение сварщика однозначно

Имя: Гость
Комментарий:

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