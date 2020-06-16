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Происшествия

В Пензе с начала года в ДТП пострадали 32 ребенка

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32 юных жителя города Пензы пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных с начала этого года. Телесные повреждения они получали и как пассажиры, и как пешеходы. Причем только в течение первых июньских дней было травмировано семеро несовершеннолетних.

«Основные причины, по которым дети получают травмы в результате происшествий, - неожиданный выход на проезжую часть, в том числе из-за стоящего транспорта, пересечение проезжей части на велосипеде, перебегание проезжей части. В связи с этим Госавтоинспекция обращает внимание родителей на необходимость ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах», - пояснила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Особенно стоит обратить внимание на то, что велосипедистам младше 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено.

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