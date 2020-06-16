Пензенец забрался в квартиру на 9-м этаже к игнорировавшей его девушке

16.06.2020 | 10:56

В микрорайоне Север в Пензе росгвардейцы задержали пьяного 23-летнего мужчину. Он забрался в чужую квартиру, расположенную на девятом этаже, через лоджию. Все случилось в воскресенье, 14 июня, между 17:00 и 18:00.

Молодой человек объяснил, что хотел увидеть девушку, которая ему симпатична. Она не отвечала на его чувства и игнорировала телефонные звонки, поэтому он и решился на крайние меры.

Отцу девушки, который в этот момент был дома, поведение незваного гостя не понравилось, и между мужчинами завязалась драка, в процессе которой они переместились на лестничную площадку. Прибывшие росгвардейцы разняли их.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.