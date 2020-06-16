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Происшествия

Пензенец забрался в квартиру на 9-м этаже к игнорировавшей его девушке

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В микрорайоне Север в Пензе росгвардейцы задержали пьяного 23-летнего мужчину. Он забрался в чужую квартиру, расположенную на девятом этаже, через лоджию. Все случилось в воскресенье, 14 июня, между 17:00 и 18:00.

Молодой человек объяснил, что хотел увидеть девушку, которая ему симпатична. Она не отвечала на его чувства и игнорировала телефонные звонки, поэтому он и решился на крайние меры.

Отцу девушки, который в этот момент был дома, поведение незваного гостя не понравилось, и между мужчинами завязалась драка, в процессе которой они переместились на лестничную площадку. Прибывшие росгвардейцы разняли их.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

человек-паук однако

Гость||

Романтик.

Гость||

а чего же теперь валяются на полу? устали романтики?

Гость||

Росгвардия уложила)

Гость||

Приехала росгвардия и постреляла всех для профилактики. А потом подкинула рулон обоев

Гость||

А говорят, что перестали лазить в окна к любимым женщинам)

Гость||

Свадьба то будет? Есть тестю и зятю что вспомнить, на вопрос ВЕДУЩУГО свадьбы: "-Расскажите, отец невесты, как Вы познакомились с зятем теперешним? "))))…..

Гость||

Ого, как его припёрло то! :)

Гость||

Эх любовь,что ты делаешь с буйными головушками)))

Гость||

Слева, это девушка ?

Гость||

Лучше от такого ухажера держаться подальше, этот перебор потом во всем будет проявляться.

Имя: Гость
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