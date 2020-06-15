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Происшествия

В Пензенском районе насмерть разбился 79-летний мотоциклист

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В селе Поперечном Пензенского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

Предварительно установлено, что в субботу, 13 июня, в 15:00 напротив дома № 27 на Школьной улице 79-летний водитель «Урала» съехал в кювет, где мотоцикл опрокинулся.

От полученных травм пенсионер скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ночь с 4 на 5 июня в центре Пензы, на улице Коммунистической, в аварию попали два мотоциклиста: женщина 1995 года рождения на Kawasaki и ее ровесник на Yamaha.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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