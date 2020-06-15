Момент столкновения «Приоры» и Volkswagen попал на видео

15.06.2020 | 17:58

Кадры с видеорегистратора, запечатлевшие в воскресенье, 14 июня, момент столкновения двух автомобилей и их падение в кювет, опубликованы в социальной сети Instagram.

На нем видно, как одна за другой по второй полосе едут две машины. Первая идет на обгон движущегося справа автомобиля, вторая начинает вилять по дороге, словно пытаясь проскочить между транспортными средствами. Еще мгновение - и она врезается в машину справа.

Ранее сообщалось, что в 17:15 на 648-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись Volkswagen Passat с 39-летним мужчиной за рулем и «Лада-Приора», которой управляла 58-летняя женщина. После удара машины вылетели с дороги и оказались в одной канаве.

Владелицу и 88-летнего пассажира «Приоры» медики осмотрели и отпустили, а 78-летнюю пассажирку госпитализировали.

«Первой тачке повезло, она ее не догнала и не зацепила», - написал один из комментаторов. Также читатели предполагают, что машину занесло или отказали тормоза.

«Ездим часто, и очень переживаю нарваться на таких гонщиков. Прав надо лишать пожизненно. Человек, который не умеет нести ответственность за свою жизнь и жизнь других, просто не должен сидеть за рулем», - подвела итог еще одна участница обсуждения.