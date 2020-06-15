Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июн 2020|18:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Момент столкновения «Приоры» и Volkswagen попал на видео

Печать

Кадры с видеорегистратора, запечатлевшие в воскресенье, 14 июня, момент столкновения двух автомобилей и их падение в кювет, опубликованы в социальной сети Instagram.

На нем видно, как одна за другой по второй полосе едут две машины. Первая идет на обгон движущегося справа автомобиля, вторая начинает вилять по дороге, словно пытаясь проскочить между транспортными средствами. Еще мгновение - и она врезается в машину справа.

Ранее сообщалось, что в 17:15 на 648-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись Volkswagen Passat с 39-летним мужчиной за рулем и «Лада-Приора», которой управляла 58-летняя женщина. После удара машины вылетели с дороги и оказались в одной канаве.

Владелицу и 88-летнего пассажира «Приоры» медики осмотрели и отпустили, а 78-летнюю пассажирку госпитализировали.

«Первой тачке повезло, она ее не догнала и не зацепила», - написал один из комментаторов. Также читатели предполагают, что машину занесло или отказали тормоза.

«Ездим часто, и очень переживаю нарваться на таких гонщиков. Прав надо лишать пожизненно. Человек, который не умеет нести ответственность за свою жизнь и жизнь других, просто не должен сидеть за рулем», - подвела итог еще одна участница обсуждения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — @slava_snd
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте