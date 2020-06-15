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Происшествия

На выезде из Пензы два автомобиля слетели в канаву

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В воскресенье, 14 июня, на выезде из Пензы, неподалеку от села Чемодановка Бессоновского района, иномарка и отечественная легковушка слетели в кювет.

По предварительным данным, в 17:15 на 648-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись Volkswagen Passat и «Лада-Приора». За рулем первого автомобиля был 39-летний мужчина, вторым управляла 58-летняя женщина. После удара машины вылетели с дороги и оказались в одной канаве.

В тот же день запись, на которой запечатлены последствия происшествия, можно было увидеть на странице группы «Пенза сейчас» в Instagram. На кадрах мужчины помогают автолюбительнице выбраться из канавы, наполненной водой.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что сидевшую за рулем «Лады» женщину медики осмотрели и отпустили.

Находившийся в салоне отечественного автомобиля 88-летний мужчина после оказания помощи также был отпущен, а вот 78-летнюю пассажирку госпитализировали с телесными повреждениями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — instagram.com/penza_seichas
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Гость||

Ну правильно,темень была,гололёд и туман жуткий.

Имя: Гость
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