Смертью подростка от электротравмы заинтересовалась прокуратура области

14.06.2020 | 15:30

Прокуратура Пензенской области организовала проверку в связи со смертью 14-летнего мальчика, который погиб на станции Заречный парк в субботу, 13 июня.

Подросток решил удивить приятелей и забрался на крышу грузового вагона поезда, где его ударило электрическим током. Школьник погиб на месте.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение требований закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

«Проведение проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры региона», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.