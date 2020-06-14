Смертью подростка от электротравмы заинтересовалась прокуратура области

Прокуратура Пензенской области организовала проверку в связи со смертью 14-летнего мальчика, который погиб на станции Заречный парк в субботу, 13 июня.
Подросток решил удивить приятелей и забрался на крышу грузового вагона поезда, где его ударило электрическим током. Школьник погиб на месте.
В настоящее время сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение требований закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
«Проведение проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры региона», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Вот приятели удивились!