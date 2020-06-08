В Кузнецке-8 Nissan врезался в дерево, погиб человек

08.06.2020 | 14:23

В ночь на воскресенье, 7 июня, в закрытом военном городке Кузнецке-8, расположенном на территории Городищенского района, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 0:40 на Октябрьской улице 35-летний водитель автомобиля Nissan Cefiro потерял управление, так что машина врезалась в дерево.

Находившийся в салоне 28-летний мужчина получил травмы, от которых скончался в больнице. Водителя также госпитализировали с телесными повреждениями.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В конце апреля в ДТП рядом с другим военным городком, Кузнецком-12, погиб водитель ВАЗ-2108 - мужчина 1964 года рождения. Его автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся.