В ДТП рядом с Кузнецком-12 погиб мужчина

28.04.2020 | 19:00

Сидевший за рулем «Лады» восьмой модели человек погиб, его пассажир получил серьезные травмы. Авария произошла недалеко от Кузнецка-12 около 10:30.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2108, мужчина 1964 года рождения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», - сообщил инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.

Ранения, полученные водителем в результате происшествия, оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте. Пассажир «восьмерки» доставлен в больницу.