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Происшествия

ДТП в Наровчатском районе унесло жизнь 26-летнего мужчины

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В воскресенье, 7 июня, в третьем часу ночи в ДТП в Наровчатском районе погиб человек.

По данным управления ГИБДД УМВД по Пензенской области, на дороге Нижний Ломов - Наровчат - граница области столкнулись «Лада-Гранта» и МАЗ с полуприцепом.

За рулем первой машины был мужчина 1994 года рождения. От травм он скончался на месте. 59-летнего водителя большегруза отпустили после оказания медицинской помощи.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В ту же ночь на Октябрьской улице в закрытом военном городке Кузнецке-8 35-летний водитель автомобиля Nissan Cefiro потерял управление и врезался в дерево. В салоне находился 28-летний пассажир, он умер в больнице.

Позже, вечером, в Спасском районе в серьезное ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Пенза - Москва. Он столкнулся с ехавшим навстречу Renault Megane, после чего обе машины вылетели с трассы. Водитель легковушки скончался на месте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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