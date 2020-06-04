В ГИБДД рассказали о сбитом на улице Калинина подростке

04.06.2020 | 19:29

Представители пензенского управления ГИБДД прокомментировали ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Инцидент произошел 4 июня в 17:55 на улице Калинина, 121.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander - мужчина 1975 года рождения - допустил наезд на пешехода - мальчика 2003 года рождения. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее одна из жительниц города рассказала, что подростка увезли с места происшествия в тяжелом состоянии. Однако официально эту информацию в ГИБДД не подтвердили.

По факту случившегося будет проведена проверка.