В Пензе на улице Долгорукова сбили пешехода

28.04.2025 | 11:04

Вечером в воскресенье, 27 апреля, на улице Долгорукова в Пензе в ДТП пострадал молодой человек. Около 20:20 он попал под колеса Hyundai Solaris напротив дома № 28.

За рулем иномарки был 25-летний водитель. Пешехода, личность которого сейчас устанавливают, госпитализировали с травмами.

По словам очевидцев, опубликовавших кадры с места ДТП в Сети, сбитый молодой человек лежал без движения на дороге около пяти минут, полученные им повреждения были серьезными.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по области.

25 апреля в селе Поим Белинского района 30-летний мужчина на мотоцикле Suzuki RF 400 RV сбил 37-летнего пешехода. Тот скончался от полученных травм в карете скорой помощи.