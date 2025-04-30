Криминал

Сердобчанин отвлекся на сигарету и покалечил ребенка

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В Каменке перед судом предстал 50-летний житель Сердобского района. Мужчина стал виновником ДТП, в котором пострадала 7-летняя девочка.

Все случилось днем 2 октября 2024 года. Мужчина был за рулем «Лады-Приоры». Он двигался по улице Центральной со скоростью не менее 82 км/ч и не сбавил ее перед нерегулируемым пешеходным переходом. Отвлекшись от управления машиной, чтобы стряхнуть пепел с сигареты в окно, сердобчанин сбил пересекавших проезжую часть девочек 7 и 15 лет.

Младшая из школьниц получила травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Свою вину мужчина полностью признал. Он добровольно возместил расходы на лечение девочки, приобретал для нее продукты питания, частично выплатил компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.

Все это учли при вынесении приговора. Сердобчанину назначили 1,5 года ограничения свободы и лишили права управлять транспортными средствами на 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Источник — фото областной ГАИ
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