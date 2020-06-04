На улице Калинина в Пензе сбили пешехода

04.06.2020 | 18:23

Вечером в четверг, 4 июня, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент произошел на улице Калинина около 18:00.

«Сбили пешехода на переходе между дизельным (заводом. - Прим. ред.) и ДВС», - написал очевидец в одной из городских групп в соцсети «Вконтакте».

На снимке, прикрепленном к посту, видно, что человек лежит на проезжей части на расстоянии около 10-20 метров от зебры.

Позднее один из пензенцев написал в группе «Пенза live», что в результате случившегося пострадал подросток. К публикации он приложил фотографию, на которой видно молодого человека, лежащего на проезжей части. Его обнимает мужчина.

В настоящее время на месте аварии работают специалисты скорой помощи (в том числе реанимационная бригада) и сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

«Живой, слава богу, откачали, в тяжелом состоянии увезли в больницу, отец с ним поехал», - позднее рассказала о состоянии пострадавшего еще одна жительница города.