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Происшествия

На улице Калинина в Пензе сбили пешехода

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Вечером в четверг, 4 июня, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент произошел на улице Калинина около 18:00.

«Сбили пешехода на переходе между дизельным (заводом. - Прим. ред.) и ДВС», - написал очевидец в одной из городских групп в соцсети «Вконтакте».

На снимке, прикрепленном к посту, видно, что человек лежит на проезжей части на расстоянии около 10-20 метров от зебры.

Позднее один из пензенцев написал в группе «Пенза live», что в результате случившегося пострадал подросток. К публикации он приложил фотографию, на которой видно молодого человека, лежащего на проезжей части. Его обнимает мужчина.

В настоящее время на месте аварии работают специалисты скорой помощи (в том числе реанимационная бригада) и сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

«Живой, слава богу, откачали, в тяжелом состоянии увезли в больницу, отец с ним поехал», - позднее рассказала о состоянии пострадавшего еще одна жительница города.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

что человек лежит на проезжей части за 10-20 метров до зебры
Значит так сшибли,что улетел далеко...

Гость||

Каникулы на удалёнке,подростки и днём и ночью шатаются по улицам

Имя: Гость
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