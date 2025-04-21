В Пензенской области за день наказали 185 пешеходов

21.04.2025 | 19:08

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили пензенским водителям и пешеходам о взаимном уважении. За нарушение правил дорожного движения они наказали и тех, и других.

В пятницу, 18 апреля, инспекторы составили протоколы на 48 автолюбителей и 185 пешеходов.

«Уважаемые водители, помните, что, если впереди пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед остановившимся автомобилем нет пешеходов», - предупредил замначальника отдела Госавтоинспекции по г. Пензе Алексей Кудашов.

Тем, кто передвигается пешком, стоит внимательно следить за ситуацией на дороге и переходить ее, только убедившись в безопасности. В темное время нужно использовать одежду со светоотражающими элементами.

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