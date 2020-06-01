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Происшествия

На улице Зинукова в Бессоновке загорелся частный жилой дом

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В понедельник, 1 июня, в Бессоновке случился пожар. Сигнал о нем поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 9:06.

На улице Зинукова, 29, огонь охватил частный жилой дом площадью 100 квадратных метров.

«На месте работают сотрудники, задействовано шесть единиц техники. Информация уточняется», - сообщили в пресс-службе управления.

Через несколько минут стало известно, что пожар локализован, угроза распространения огня на соседние дома предотвращена.

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Источник — фото № 1 vk.com/sova_penza, фото № 2 и 3 ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Испокон века Бессоновка горит...

Гость||

Бедные люди, остались без дома.

Имя: Гость
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