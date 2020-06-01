На улице Зинукова в Бессоновке загорелся частный жилой дом

В понедельник, 1 июня, в Бессоновке случился пожар. Сигнал о нем поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 9:06.
На улице Зинукова, 29, огонь охватил частный жилой дом площадью 100 квадратных метров.
«На месте работают сотрудники, задействовано шесть единиц техники. Информация уточняется», - сообщили в пресс-службе управления.
Через несколько минут стало известно, что пожар локализован, угроза распространения огня на соседние дома предотвращена.
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