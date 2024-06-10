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Происшествия

В Пензе выясняют обстоятельства смертельного пожара на Барковке

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В Пензе следователи начали проверку по факту гибели мужчины при пожаре. ЧП случилось вечером в воскресенье, 9 июня.

Загорелся дачный дом в пензенском микрорайоне Барковка. Когда пожарные ликвидировали пламя, они обнаружили тело мужчины. В следственном управлении уточнили, что погибшему было 58 лет.

«По имеющейся информации, он проживал один», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

На теле погибшего, кроме следов термического воздействия, не нашли каких-либо повреждений. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. После проверки примут процессуальное решение.

«Нарушение правил пожарной безопасности может привести к возгоранию и, как следствие, травмированию или гибели людей. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать меры безопасности при обращении с огнем, эксплуатации электрических приборов, газового и печного оборудования, поддерживать в надлежащем состоянии электропроводку», - обратились к пензенцам в следственном управлении.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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