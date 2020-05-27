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Криминал

Суд избрал меру пресечения задержанному за убийство жителю Засечного

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В Пензенской области избрана мера пресечения в отношении 41-летнего жителя села Засечного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 14-летней девочки.

«27 мая Первомайским районным судом города Пензы удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Мера пресечения избрана до 25 июля. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что мужчину считают причастным не только к убийству девочки, но и к ее изнасилованию. Кроме того, была обнародована информация о его судимости. Он отбыл наказание в виде 15 лет колонии за убийство 11-летней девочки и вышел на свободу.

Убитая пропала 22 мая. Девочка ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая стало известно, что предполагаемого преступника задержали.

«Одна из девчонок бежала рядом и в процессе оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и начал душить ее. Когда удушил, испугался, раздел ее, прошел дальше, выкинул одежду и пошел домой. Сначала дошел пешком до Чкалова, на Чкалова сел на 149-ю и поехал домой», - рассказал мужчина на допросе.

Тем не менее подчеркивается, что свою вину он не признал.

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Гость||

Тех, кто на зонах следил за понятиями, в том числе в отношении насильников или прочих беспредельщиков, в 90-е в разборках постреляли или спились-сторчались тогда же. А молодежь старым правилам не обучена,другие ценности, бабло на первом месте.

Гость||

А почему Стрючков почти год дома жуировал?

Гость||

ну что же у вас несчастного случая при его попытке к бегству не случилось, господа полицейские?

Гость||

Привозите его на Тепличный... Ему тогда приговор не понадобится...

Гость||

И что его привезут на Тепличный ? Из толпы поорут , все герои , я бы его , менты помешали.. В курсе аналогичной ситуации, в селе дома один поджигал , тоже кричали , признали невменяемым , после психушки вернулся , издалека с ним здоровались все, а если опять подожгет?

Имя: Гость
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