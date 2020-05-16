Происшествия

На перекрестке улиц Ленинградской и Попова упал светофор

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Только чудом обошлось без пострадавших: обычно на перекрестке улиц Ленинградской и Попова всегда стоят машины, и светофор мог упасть на них либо на прохожих. Но ЧП предотвратили провода.

На место аварии сразу приехала рабочая бригада «Пенздормоста».

«По сварке разломился. Плохо заварен был, похоже», - предположил рабочий.

На опоре не было никаких видимых следов автоаварии. Специалистам, чтобы приступить к ремонту, пришлось обесточить все светофоры на перекрестке, но при этом они пообещали все быстро починить.

«Демонтируем, заново обварим и опять установим», - рассказал мастер.

Только накануне инцидента на светофор повесили знак «Стоп».

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