Происшествия

Появилось видео момента ДТП на М5 с вылетевшей из машины женщиной

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Во вторник, 12 мая, в группе «АВТОХАМ|Авто Пенза|ДТП|Водители» соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлен момент аварии, произошедшей на участке федеральной трассы М5 «Урал» на окраине Пензы.

Тогда в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сообщали, что в 9:35 9 мая на 631-м километре женщина 1986 года рождения, управлявшая автомобилем Kia Ceed, допустила наезд на препятствие. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

На опубликованной в Сети записи видно, что перед тем, как все случилось, автолюбительница двигалась по левой полосе дороги. Когда сзади для опережения приблизился Volkswagen Polo, ее машина резко ушла вправо, въехала в ограждение и развернулась. При этом женщину выбросило из транспортного средства, внутри которого сработала подушка безопасности.

Водитель Volkswagen остановился рядом с местом ДТП.

Одни пользователи, комментируя случившееся, предположили, что все произошло из-за Volkswagen: «Поло толкнул в левое заднее крыло, и из-за этого машину занесло», «Видно, что ее вторая машина подтолкнула».

Другие высказали иное мнение: «Не было контакта, рулем сильно дернула вправо - и понесло», «Мне кажется касания не было, напугалась и нарулила».

«Ошибки на дороге приводят к серьезным последствиям. Она неправа, что заняла вторую полосу, но зачем ее было выпихивать», - заключили третьи.

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Источник — vk.com/avtohampenza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поло толкнул в левое заднее крыло, и из-за этого машину занесло», «Видно, что ее вторая машина подтолкнула».
Специально?

Гость||

Было касание авто - это несоблюдение дистанции

Гость||

Таранил? Кончились патроны?

Гость||

Бабу в попу толкнул,надо было заехать под копчик,так дельное!

Гость||

Не факт, что толкнул. Следствие установит. Но по-человечески тетку жаль. Даже если он ее просто напугал. Нельзя так кошмарить.

Гость||

Я конечно не оправдываю водятела на поло, потому что если геморрой в жопе и больно сидеть, то не надо водить машину. Но барышня все-таки ехала по трассе по второй полосе при свободной первой, не надо так. Если бы она опередила автора видео и перестроилась куда положено, возможно, аварии бы не произошло.

Гость||

Не престегнута была, удар подушки на всю жизнь запомнит. Всё лицо в щи.

Гость||

Превышение скорости (не более 60 там разрешено), неучла дождь,

непристёгнута, доездилась. Жаль её.

Гость||

Как начало кидать она на тормоз нажала, ещё более усугубила ситуацию. В таких ситуациях газ в помощь забудьте о тормозе. С помощью газа выравниваем авто.

Гость||

Резина наверно не очень, сыграла роковую роль на мокрой дороге.

Гость||

Всяко бывает... Но на трассе пристегиваться надо, это не в городе.

Гость||

Гость писал(a):

В таких ситуациях газ в помощь забудьте о тормозе. С помощью газа выравниваем авто.
Гость писал(a):
В таких ситуациях газ в помощь забудьте о тормозе. С помощью газа выравниваем авто.
Только еще уметь надо.

Гость||

13.05.2020 11:56|

Всяко бывает... Но на трассе пристегиваться надо, это не в городе.

Здесь не знаешь, что лучше. Её выбросил из машины тем самым жизнь спасло. А если поистегнута была ремень зажал, удар подушки могло ещё ноги придавать,стеклом лицо посечь. Здесь вопрос спорный о ремне безопасности.

Гость||

Половод доволен собой?

Гость||

Гость писал(a):

Но барышня все-таки ехала по трассе по второй полосе при свободной первой, не надо так.
Надо снисходительно относится к людям. Может не полностью акклиматизировалась после самоизоляции. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ДРУГ К ДРУГУ. Хватит уже гордиться буртасманерами.

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Имя: Гость
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