Появилось видео момента ДТП на М5 с вылетевшей из машины женщиной

13.05.2020 | 11:15

Во вторник, 12 мая, в группе «АВТОХАМ|Авто Пенза|ДТП|Водители» соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлен момент аварии, произошедшей на участке федеральной трассы М5 «Урал» на окраине Пензы.

Тогда в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сообщали, что в 9:35 9 мая на 631-м километре женщина 1986 года рождения, управлявшая автомобилем Kia Ceed, допустила наезд на препятствие. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

На опубликованной в Сети записи видно, что перед тем, как все случилось, автолюбительница двигалась по левой полосе дороги. Когда сзади для опережения приблизился Volkswagen Polo, ее машина резко ушла вправо, въехала в ограждение и развернулась. При этом женщину выбросило из транспортного средства, внутри которого сработала подушка безопасности.

Водитель Volkswagen остановился рядом с местом ДТП.

Одни пользователи, комментируя случившееся, предположили, что все произошло из-за Volkswagen: «Поло толкнул в левое заднее крыло, и из-за этого машину занесло», «Видно, что ее вторая машина подтолкнула».

Другие высказали иное мнение: «Не было контакта, рулем сильно дернула вправо - и понесло», «Мне кажется касания не было, напугалась и нарулила».

«Ошибки на дороге приводят к серьезным последствиям. Она неправа, что заняла вторую полосу, но зачем ее было выпихивать», - заключили третьи.