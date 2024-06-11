В Пензе ищут водителя, который сбил ребенка в Арбекове и скрылся

11.06.2024 | 18:29

Пензенская Госавтоинспекция разыскивает водителя, который сбил ребенка в Арбекове и скрылся с места ДТП.

По предварительным данным, авария случилась 7 июня в 12:00 напротив дома № 30 в 2-м Виноградном проезде.

«Водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на мальчика 2012 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения», - сообщили в ГАИ.

Свидетелей и очевидцев ДТП убедительно просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 - или обратиться по адресу: г. Пенза ул. Бакунина, 181, кабинет № 13.

В Пензе автомобилисты нередко покидают место аварии, не желая нести ответственность. Так, 28 мая на улице Осоавиахимовской неизвестный водитель сбил женщину, а 29-го числа на улице Менделеева в ДТП пострадал мужчина. Оба пешехода получили травмы.