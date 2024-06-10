Появились кадры смертельного ДТП со скутером в Засурье

10.06.2024 | 15:52

В ДТП с груженым длинномером в микрорайоне Засурье (по ранней информации, в Ахунах) погиб 71-летний скутерист. В Госавтоинспекции сообщили подробности аварии, случившейся в понедельник, 10 июня.

По предварительным данным, ДТП произошло в 10:45 на улице Кордон Студеный, 1в.

«Водитель скутера допустил наезд на автомобиль МАЗ в составе с полуприцепом», - рассказала инспектор отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

Пенсионер скончался на месте от полученных травм.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - отметила Олеся Сатыренко.